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Дело судьи Чауса передали в Конституционный суд Молдовы

Дело судьи Чауса передали в Конституционный суд Молдовы

Николай Чаус

КИЕВ. 29 мая. УНН. Дело о предоставлении политического убежища бывшему судье Украины Николаю Чаусу передано в Конституционный суд Молдовы. Об этом сообщили ряд молдавских СМИ и подтвердил адвокат Ростислав Кравец в субботу, 29 мая, передает УНН.

Детали

По данным Nokta.md, дело о предоставлении политического убежища Чаусу в Молдове передано в Конституционный суд страны в среду, 26 мая, когда Высшая судебная палата удовлетворила ходатайство о снятии возражения относительно неконституционности, но отложила рассмотрение апелляции до решения суда.

Эту информацию подтвердило и Publika.md. По данным СМИ, Высшая судебная палата Молдовы передала дело в Конституционный суд, удовлетворив ходатайство адвоката Чауса, и таким образом рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении политического убежища Чаусу отложено. Указано, что экс-судья попросил отменить исключение относительно неконституционности толкования нескольких положений Административного кодекса, которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента страны для отказа Чаусу в политическом убежище.

Его адвокат Ростислав Кравец в своем Telegram-канале при этом назвал это "делом об экстрадиции". "Дело об экстрадиции Николая Чауса передано Верховным судом в Конституционный суд Молдовы", - написал он.

При этом с понедельника, по словам Кравца, "в целый ряд украинских судов поступят ходатайства об освобождении Николая Чауса", и защита будет подавать их "до тех пор, пока не останется ни одного государственного органа, в котором могут незаконно удерживать нашего клиента".

Контекст

3 апреля стало известно, что в Молдове, в Кишиневе, похитили Николая Чауcа, о чем заявил его адвокат.

Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

Лишь 8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

В середине мая в новосозданном Telegram-канале появилось видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году. Потом было еще одно видео. Молдова начала их исследование, в Украине СБУ также изучает все материалы по Чаусу, в том числе и новые видео.

О Чаусе

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку в 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе. Чаус просил в Молдове политическое убежище, в марте 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала экс-судье в предоставлении убежища.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, судьи
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