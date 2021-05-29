Франция выступила против увеличения бюджета НАТО на 20 млрд долларов

КИЕВ. 29 мая. УНН. Франция выступила против намерений НАТО увеличить бюджет на 20 млрд долларов в течение следующих 10 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

В частности, увеличение бюджета НАТО должно предоставить больше возможностей в противодействии военным угрозам, изменению климата и крепнущему Китаю, пишет агентство. "Решение натолкнулось на решительное сопротивление Франции, которая опасается, что это может помешать ее оборонным приоритетам", - отмечает издание.

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"Если речь идет о значительном увеличении вклада государств в общий бюджет и изменении философии НАТО, когда фокус будет перемещен с национальной ответственности на размытие ответственности, Франция ответит решительным "нет", - заявил источник.

При этом дипломаты сообщают о готовности Франции выслушать аргументы в пользу предложенного плана.

Добавим, еще в 2019 году Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что НАТО переживает "смерть мозга".

Дополнение

Саммит НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.

В социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита, и Украину якобы не пригласили для участия в этом саммите.

В то же время, как сообщили в МИД, был диалог с партнерами по НАТО по модальностям привлечения Украины к саммиту.

26 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине и на ее границах, Киев не понимает, как саммит глав государств и правительств НАТО пройдет без участия Украины.