В Киеве обнаружили еще 377 больных коронавирусом, умерло 6 человек

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 377 больных коронавирусом, умерло 6 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.

Цитата:

"377 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 6 человек. Всего за период пандемии в городе 5 076 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 278", - сообщил Кличко в Facebook.

Детали

Заболели за сутки: 136 женщин в возрасте от 19 до 93 лет и 223 мужчины в возрасте от 19 до 95 лет. А также 7 девочек в возрасте от 6 до 17 лет и 11 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. В больницы столицы за сутки госпитализировали 55 больных коронавирусом, а также 89 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 680 человек. В общем коронавирус преодолели 163 588 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания (за сутки - ред.) обнаружили в Дарницком районе - 83, в Святошинском - 81 и в Голосеевском районе - 62 случая", - отметил Кличко.

Дополнение

В Украине по состоянию на 29 мая зафиксировали 3 096 новых случаев COVID-19 летальных случаев - 156.