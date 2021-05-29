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Джиган таки выступил в Одессе, несмотря на скандал: в сети появились видео

Джиган таки выступил в Одессе, несмотря на скандал: в сети появились видео

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КИЕВ. 29 мая. УНН. В пятницу вечером, 28 мая, в Одессе состоялся концерт российского исполнителя одесского происхождения Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), который, по информации одесского активиста Демьяна Ганула, ранее якобы отменили. Об этом Ганул написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В пятницу вечером активист написал, что "совместными усилиями концерт Джигана удалось отменить". Несмотря на это, в социальных сетях артиста, начиная с 20:00, активно публиковались видео и фото с ночной вечеринки, которая состоялась в одном из ресторанов.

В официальном Instagram-аккаунте ресторана сообщалось, что рэпер выступает в честь открытия заведения.

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Сообщение, распространенный

Позже, Ганул заявил, что в связи с выступлением в Одессе, якобы народные депутаты обратятся в СБУ для открытия открытия уголовного производства по этому поводу. "Человек, публично поддержал агрессию России против Украины и признает Крым российским, и спокойно гастролирует по Украине", - отметил Ганул.

Как написал на своей странице в Facebook активист Сергей Стерненко, за день до этого Джиган выступал в Киеве. Стоит отметить, что сам артист в Instagram опубликовал пост, в котором, кроме концерта в Одессе, упоминается Киев.

Для справки

Джиган родился в Одессе, где и начал карьеру. Однако, позже, оказался в РФ, в 2007 году, по данным из открытых источников, он стал официальным артистом российского лейбла Black Star Inc.

Напомним

Кабинет министров Украины решил предложить Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении 11 российских артистов за незаконное посещение территории временно оккупированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, Одесский НПЗ, концерт
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