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Египет пересмотрит размер компенсации от владельца судна, блокировавшего Суэцкий канал

Египет пересмотрит размер компенсации от владельца судна, блокировавшего Суэцкий канал

КИЕВ. 29 мая. УНН. Власти Египта планируют пересмотреть компенсацию, которую требуют от владельца судна Ever Given, что заблокировало Суэцкий канал в марте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как заявили перед слушанием представители Администрации Суэцкого канала, на судебном заседании поднимут вопрос о пересмотре суммы компенсации от владельца судна Ever Given. О какой новой цифре идет речь - не уточняется.

Напомним

Судно Ever Given село на мель в Суэцком канале, одной из важнейших водных артерий мира, 24 марта из-за ухудшения видимости на фоне песчаной бури и неблагоприятных погодных условий.

Это привело к блокированию движения по каналу. В пробке оказались сотни судов, в том числе нефтяные и СПГ-танкеры.

Ежедневный ущерб из-за инцидента в Суэцком канале мировой экономике достигал миллиардов долларов. В частности, ежедневные убытки Египта оцениваются в 12-14 миллионов долларов, а убытки, нанесенные глобальной торговле - около 10 млрд долларов.

Администрация Суэцкого канала (SCA) требовала из-за этого 916 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: Египет
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