Египет пересмотрит размер компенсации от владельца судна, блокировавшего Суэцкий канал

КИЕВ. 29 мая. УНН. Власти Египта планируют пересмотреть компенсацию, которую требуют от владельца судна Ever Given, что заблокировало Суэцкий канал в марте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как заявили перед слушанием представители Администрации Суэцкого канала, на судебном заседании поднимут вопрос о пересмотре суммы компенсации от владельца судна Ever Given. О какой новой цифре идет речь - не уточняется.

Напомним

Судно Ever Given село на мель в Суэцком канале, одной из важнейших водных артерий мира, 24 марта из-за ухудшения видимости на фоне песчаной бури и неблагоприятных погодных условий.

Это привело к блокированию движения по каналу. В пробке оказались сотни судов, в том числе нефтяные и СПГ-танкеры.

Ежедневный ущерб из-за инцидента в Суэцком канале мировой экономике достигал миллиардов долларов. В частности, ежедневные убытки Египта оцениваются в 12-14 миллионов долларов, а убытки, нанесенные глобальной торговле - около 10 млрд долларов.

Администрация Суэцкого канала (SCA) требовала из-за этого 916 млн долларов.