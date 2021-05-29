Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
12825

Персонал на 50% сокращать не будем: в "Белавиа" отреагировали на запрет стран на полеты

Персонал на 50% сокращать не будем: в "Белавиа" отреагировали на запрет стран на полеты

КИЕВ. 29 мая. УНН. Генеральный директор белорусских авиалиний "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что в компании не будут сокращать штат персонала на 50% из-за отказа стран принимать самолеты авиакомпании. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся!" - говорится в его сообщении.

Детали

Гендиректор "Белавиа" осуждает страны за введение ограничений на полеты для авиакомпании. Он подчеркнул, что "Белавиа" никакого отношения к инциденту не имеет, в расследование происшествия с рейсом Ryanair 23 мая еще идет.

Он также напомнил о ситуации, когда в начале пандемии коронавируса белорусские самолеты вывозили иностранных граждан, застрявших за рубежом из-за карантина, независимо от их национальности.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам - с 29 мая - в авиапространстве Украины.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Источник: УНН
Теги: самолет, Беларусь, журналисты, авиаперелеты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.