Персонал на 50% сокращать не будем: в "Белавиа" отреагировали на запрет стран на полеты

КИЕВ. 29 мая. УНН. Генеральный директор белорусских авиалиний "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что в компании не будут сокращать штат персонала на 50% из-за отказа стран принимать самолеты авиакомпании. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся!" - говорится в его сообщении.

Детали

Гендиректор "Белавиа" осуждает страны за введение ограничений на полеты для авиакомпании. Он подчеркнул, что "Белавиа" никакого отношения к инциденту не имеет, в расследование происшествия с рейсом Ryanair 23 мая еще идет.

Он также напомнил о ситуации, когда в начале пандемии коронавируса белорусские самолеты вывозили иностранных граждан, застрявших за рубежом из-за карантина, независимо от их национальности.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам - с 29 мая - в авиапространстве Украины.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.