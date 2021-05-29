СМИ: певца Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании

КИЕВ. 29 мая. УНН. Мэрилина Мэнсона обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии в новом иске, поданном женщиной, имя которой не разглашается и которая утверждает, что встречалась с певцом более 10 лет назад. Об этом сообщает американский журнал People, передает УНН.

Детали

Согласно жалобе, женщина, указанная как "Джейн Доу", утверждала, что 52-летний рокер (настоящее имя - Брайан Уорнер) изнасиловал и подвергал ее сексуальному насилию несколько раз во время их отношений в 2011 году.

В жалобе женщина также утверждала, что Мэнсон показал ей видеозапись, на которой якобы издевался над молодой женщиной, где привязывал ее к стулу, заставлял пить то, что выглядело, как моча, и угрожал ей пистолетом. Мэнсон якобы сказал женщине, что снимал видео в 1996 году после выступления в Hollywood Bowl и что он держал видеозапись в сейфе.

Источник, близкий к Мэнсону, сообщает, что видеокассета, на которую ссылаются в иске, является короткометражным фильмом по сценарию, который так и не был выпущен.

В жалобе сказано, что после просмотра видеозаписи женщина опасалась за свою жизнь и утверждала, что половые отношения с Мэнсоном становились все более жестокими.

Когда в другой день она попыталась вернуть ключ от дома Мэнсона, женщина заявила, что певец изнасиловал ее и угрожал убить. Она также утверждала в жалобе, что Мэнсон хвастался, что "ему сойдет с рук, если он действительно убьет ее".

Женщина также сказала в жалобе, что она "подавляла" свои воспоминания об изнасиловании до февраля этого года. В настоящее время дело расследуется департаментом шерифа Лос-Анджелеса.

Дополнение

Ранее в текущем месяце власти американского города Гилфорд (штат Нью-Гемпшир) выдали ордер на арест Мэнсона в связи с тем, что он якобы вел себя оскорбительно по отношению к видеооператору на концерте в 2019 году. В феврале этого года правоохранительные органы Лос-Анджелеса сообщили, что проводят расследование в связи с обвинениями Мэнсона о бытовом насилии.

Кроме того, более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого Запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа".

Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона, в том числе, в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивании.

Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".

В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.