Новости: Новости Мира
29 мая 2021, 18:15 • Елизавета Калитвенцева • 11940
В Афганистане взорвали автобус со студентами: погибли 4 человека
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Афганистане, в районе Баграма, неизвестные взорвали автобус, в котором находились студенты и их преподаватели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tolo News.
Детали
Как сообщается, в автобусе были студенты Университета Альберони и их преподаватели. 15 человек тяжело ранены, погибло - 4 пассажира.
Устанавливаются обстоятельства взрыва, а также лица тех, кто причастен к теракту.
На место происшествия выехали медики, а также полицейские.
Напомним
10 мая в Афганистане, в результате двух отдельных взрывов в различных провинциях, погибли не менее 13 мирных жителей.
Власти обвинили движение "Талибан" в совершении терактов. Но никто не взял на себя ответственность за организацию взрывов.
Источник: УНН
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