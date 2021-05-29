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В Афганистане взорвали автобус со студентами: погибли 4 человека

В Афганистане взорвали автобус со студентами: погибли 4 человека

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Афганистане, в районе Баграма, неизвестные взорвали автобус, в котором находились студенты и их преподаватели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tolo News.

Детали

Как сообщается, в автобусе были студенты Университета Альберони и их преподаватели. 15 человек тяжело ранены, погибло - 4 пассажира.

Устанавливаются обстоятельства взрыва, а также лица тех, кто причастен к теракту.

На место происшествия выехали медики, а также полицейские.

Напомним

10 мая в Афганистане, в результате двух отдельных взрывов в различных провинциях, погибли не менее 13 мирных жителей.

Власти обвинили движение "Талибан" в совершении терактов. Но никто не взял на себя ответственность за организацию взрывов.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, взрывы
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