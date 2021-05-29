Синоптики дали прогноз на июнь

КИЕВ. 29 мая. УНН. Средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла, что близко к климатической норме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"Средняя месячная температура предполагается 18-22°, в горах 14-18° тепла, что близко к климатической норме", - сообщили синоптики.

Детали

Месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), в пределах климатической нормы.

Синоптики отметили, что обычно в июне аактивизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы.

Дополнение

По прогнозу синоптиков, лето встретит украинцев грозовыми дождями и похолоданием.