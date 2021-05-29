"После всех событий в Беларуси": в ТКГ хотят поднять вопрос площадки для переговоров

КИЕВ. 29 мая. УНН. Участники подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсудят вопросы новой площадки для переговоров вместо Минска. Об этом сообщила в эфире телеканала "Украина 24" участница украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает УНН.

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"Вопрос, который будет первым подниматься в работе подгрупп - это, после всех событий в Беларуси, вопрос площадки, на которой должны проходить переговоры. Дискуссия по поводу того, должны ли они проходить в Минске, началась еще после выборов в Беларуси. Украинская делегация не считает, что Беларусь сейчас является нейтральной страной, которая может представлять площадку как нейтральная страна. Она очень под влиянием России. Думаю, это вопрос для ТКГ сейчас важен", - заявила она.

Детали

На вопрос, как изменение площадки скажется на работе ТКГ, Иванова ответила: "Я не вижу, что может сорваться, если изменится площадка". "Я думаю, просто работа будет более независимой, если будет другая площадка. А чтобы что-то сорвалось - таких видений пока нет", - добавила она.

Контекст

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук недавно заявил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров в контактний группе, в первую очередь в ОБСЕ, с вопросом о поиске новой площадки.

Ему уже успела ответить Москва. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "рассчитывает", что Украина не будет якобы "использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Беларуси, чтобы уклониться от выполнения минских договоренностей" и что не представителю Украины "решать", как будет работать переговорный процесс.

Спикер украинской делегации в ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что предложение о возможном переносе места переговоров ТКГ из Минска пока не стоит на повестке дня переговоров, это лишь политическое заявление. Прогнозировать, как скоро стороны вернутся к переговорам в офлайн-формате, сегодня рано из-за "ковидных" ограничений.