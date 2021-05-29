Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7695

"После всех событий в Беларуси": в ТКГ хотят поднять вопрос площадки для переговоров

"После всех событий в Беларуси": в ТКГ хотят поднять вопрос площадки для переговоров

КИЕВ. 29 мая. УНН. Участники подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсудят вопросы новой площадки для переговоров вместо Минска. Об этом сообщила в эфире телеканала "Украина 24" участница украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает УНН.

Цитата:

"Вопрос, который будет первым подниматься в работе подгрупп - это, после всех событий в Беларуси, вопрос площадки, на которой должны проходить переговоры. Дискуссия по поводу того, должны ли они проходить в Минске, началась еще после выборов в Беларуси. Украинская делегация не считает, что Беларусь сейчас является нейтральной страной, которая может представлять площадку как нейтральная страна. Она очень под влиянием России. Думаю, это вопрос для ТКГ сейчас важен", - заявила она.

Детали

На вопрос, как изменение площадки скажется на работе ТКГ, Иванова ответила: "Я не вижу, что может сорваться, если изменится площадка". "Я думаю, просто работа будет более независимой, если будет другая площадка. А чтобы что-то сорвалось - таких видений пока нет", - добавила она.

Контекст

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук недавно заявил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров в контактний группе, в первую очередь в ОБСЕ, с вопросом о поиске новой площадки.

Ему уже успела ответить Москва. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "рассчитывает", что Украина не будет якобы "использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Беларуси, чтобы уклониться от выполнения минских договоренностей" и что не представителю Украины "решать", как будет работать переговорный процесс.

Спикер украинской делегации в ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что предложение о возможном переносе места переговоров ТКГ из Минска пока не стоит на повестке дня переговоров, это лишь политическое заявление. Прогнозировать, как скоро стороны вернутся к переговорам в офлайн-формате, сегодня рано из-за "ковидных" ограничений.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Беларусь, Минск, контактная группа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.