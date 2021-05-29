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Умер украинский консул в США

Умер украинский консул в США

КИЕВ. 29 мая. УНН. Умер почетный консул Украины в городе Детройт в американском штате Мичиган Богдан Федорак. Об этом сообщило посольство Украины в США, передает УНН.

Цитата:

"С глубокой скорбью встретили известие, что скончался почетный консул Украины в городе Детройт Богдан Федорак. Выражаем наши соболезнования семье, друзьям и близким господина Богдана", - говорится в сообщении посольства.

Дополнение

Богдан Федорак работал почетным консулом Украины с 2001 года.

Был общественным деятелем, президентом Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессового комитета Америки, президентом Украинского Культурного центра "Уоррен" штата Мичиган, вице-президентом Украинско-Американского Фонда Свободы.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, консул
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