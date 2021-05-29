Белорусская авиакомпания “Белавиа” увеличит количество полетов в страны СНГ из-за санкций

КИЕВ. 29 мая. УНН. Национальная белорусская авиакомпания “Белавиа” увеличит полеты в страны СНГ, в частности в РФ. Тем самым она будет пытаться компенсировать потери от отказа принимать белорусские лайнеры рядом западных стран из-за санкций, наложенных после инцидента с самолетом Ryanair будет компенсировать полетами в страны СНГ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Беларусь-1”.

Детали

Такое решение озвучил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков. Он рассказал об актуальных для белорусской авиакомпании направления, такие как Сочи, Краснодар, Минеральные воды, в направлении Байкала, Алтая.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и осуществлять полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Напомним

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Соединенные Штаты также прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщение.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале "Пул первого".

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала , что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Санкции ЕС против Беларуси

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.

Как отметил глава дипломатии Хосеп Боррель, санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзита газа.

Запрет авиасообщение с Беларусью

Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусском авиаперевозчику "Белавиа" к своему авиапространству и аэропортов.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью - с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В частности, начиная с 29 мая Украина также закрыла небо для самолетов из Беларуси.