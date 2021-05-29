Китай запустил новое грузовое судно к модулю своей космической станции

КИЕВ. 29 мая. УНН. Грузовой космический корабль “Тяньчжоу-2” стартовал с спутниковой пускового центра “Вэньчан” на китайском острове Хайнань. Об этом пишет УНН со ссылкой на Space.

Детали

Новый модуль космической станции в Китае собирается получить первого посетителя-работа.

Космический корабль “Тяньчжоу-2” поднялся с площадки на ракете “Long March 7” утром 29 мая. По данным Китайского управления пилотируемой космической инженерии (CMS), он развернул свои солнечные батареи, как ожидалось, и имеет хорошее состояние.

“Тяньчжоу-2” перевозит 4,69 тонны груза под давлением и 1,95 тонны горючего, сообщили представители CMS. Если все пойдет по плану, грузчик перевезет эти товары к Тяньхэ, 22,5-тонного основного модуля запланированной космической станции Китая, вышел на низкую орбиту Земли 28 апреля.

Напомним

Китайская ракета Long March 5B (“Чанчжэн-5В”) вышла из-под контроля, и может упасть на Землю 8 мая.