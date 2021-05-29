Украинский боксер проведет бой против брата звездного футболиста "Реала"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Известный украинский боксер Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) 12 июня в Киеве проведет бой с родственниками звездного футболиста мадридского “Реала”, сообщает УНН со ссылкой на страницу промоутерской кампании “B1 Boxing Promotions” в Facebook.

Детали

Соперником Сиренко стал опытный 35-летний француз алжирского происхождения Невфель Уата (200 см, 110 кг), который начал профессиональную карьеру в 2009 году, провел 21 бой и выиграл 18 из них. Уата был претендентом на титулы чемпиона Европейского союза EBU и интернационального чемпиона WBA.

Последний раз Невфель выходил на ринг во Франции 15 февраля 2020, и тогда единогласным решением судей победил соотечественника Фаисала Аррами.

Заметим, что сейчас Уата — 63-й в мировом списке супертяжелого веса “BoxRec”, и находится выше таких известных боксеров как Кристобаль Арреола, Александр Устинов и Стиверн.

Также интересным фактом в биографии соперника боксера является то, что он приходится двоюродным братом звезде мадридского “Реала” Кариму Бензема.

Дополнение

Сиренко два предыдущих бои провел в шоу “ULions Boxing Promotions” в Киеве, единогласно преодолев сначала Костянин Довбищенко, а затем Камила Соколовски.