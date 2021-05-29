На Буковине обнаружили 41 новый случай коронавируса в сутки

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 41 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 53 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 222 случая болезни. За последние сутки 53 человека выздоровели, 76225 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 763 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 355 ПЦР-исследований и 511 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.