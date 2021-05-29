Протесты в Колумбии: сообщили о 13 погибших

КИЕВ. 29 мая. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли 28 мая в колумбийском городе Кали, эпицентре демонстраций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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“Этот судьбоносный день отметился большим количеством смертей, но мы все еще не можем сказать, все смерти от 28 мая полностью связаны с протестами”, — сказал мэр Кали Хорхе Иван Оспина.

Кроме 13 смертей, о которых сообщила генеральная прокуратура, также сообщается о 34 пострадавших. По меньшей мере пять смертей в были непосредственно связаны с протестами, заявил ранее в субботу городской секретарь службы безопасности Карлос Рохас.

После насилия в третьем по величине городе Колумбии президент Иван Дуке приказал “максимально развернуть” военных в провинцию Кали и Валле-дель-Каука, столицей которой является город.

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