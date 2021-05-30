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Бывший футболист сборной Украины перешел в ФК "Металл"

Бывший футболист сборной Украины перешел в ФК "Металл"

КИЕВ. 30 мая. УНН. ФК “Металл” подпишет защитника Евгения Селина, который имел опыт выступлений за национальную сборную Украины. Об этом сообщает Tribuna.com, передает УНН.

Детали

33-летний футболист последние два года провел за “Анортосис”, в составе которого забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 встречах. Он покинул кипрский клуб 22 мая.

Также Селин выступал в карьере за “Металлист”, “Ворсклу”, “Динамо”, “Платаниас”, “Астерас” и “МТК”.

На его счету также 15 матчей и 1 гол за сборную Украины.

Отметим, что новый коллектив Рыбки стал победителем группы Б второй лиги Украины и следующий сезон проведет в Первой лиге Украины.

Что предшествовало этому

Другой экс-футболист сборной Украины также пополнил ряды “Металла”.

Источник: УНН
Теги: футбол
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