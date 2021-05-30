Спортивная гимнастика: Украина выиграла две золотые медали на Кубке мирового вызова

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина завоевала две золотые награды в первый день финалов на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Болгарии, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Что известно

Илья Ковтун победил упражнениях на коне. Анастасия Бачинская — чемпионка на бревне.

Детали

Для Ковтуна данная медаль стала первой в карьере на уровне этапов Кубка мира. Для Бачинской эта награда оказалась второй в карьере на этапах Кубка мира.

Примечательно, что в упражнении на бревне наша Диана Варинська показала пятый результат.

Стоит напомнить

Украинский гимнаст Радивилов получил “золото” на чемпионате Европы.