Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7275

Спортивная гимнастика: Украина выиграла две золотые медали на Кубке мирового вызова

Спортивная гимнастика: Украина выиграла две золотые медали на Кубке мирового вызова

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина завоевала две золотые награды в первый день финалов на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Болгарии, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Что известно

Илья Ковтун победил упражнениях на коне. Анастасия Бачинская — чемпионка на бревне.

Детали

Для Ковтуна данная медаль стала первой в карьере на уровне этапов Кубка мира. Для Бачинской эта награда оказалась второй в карьере на этапах Кубка мира.

Примечательно, что в упражнении на бревне наша Диана Варинська показала пятый результат.

Стоит напомнить

Украинский гимнаст Радивилов получил “золото” на чемпионате Европы.

Источник: УНН
Теги: футбол, гимнастика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.