Новости: Спорт
30 мая 2021, 01:41 • Сергей Куркович • 7275
Спортивная гимнастика: Украина выиграла две золотые медали на Кубке мирового вызова
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина завоевала две золотые награды в первый день финалов на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Болгарии, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Что известно
Илья Ковтун победил упражнениях на коне. Анастасия Бачинская — чемпионка на бревне.
Детали
Для Ковтуна данная медаль стала первой в карьере на уровне этапов Кубка мира. Для Бачинской эта награда оказалась второй в карьере на этапах Кубка мира.
Примечательно, что в упражнении на бревне наша Диана Варинська показала пятый результат.
Стоит напомнить
Украинский гимнаст Радивилов получил “золото” на чемпионате Европы.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram