Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
4965

На протестах в Бразилии требуют импичмента президента

На протестах в Бразилии требуют импичмента президента

КИЕВ. 30 мая. УНН. По всей Бразилии проходят акции протеста через управление правительства президента Жаира Болсонару под кризиса Covid-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В столице Бразилии тысячи людей собрались перед Конгрессом с призывом к импичменту президента и вымогательством новых вакцин. Демонстрации проходят в нескольких других крупных городах, включая Рио-де-Жанейро. Недоверие к Болсонару появилась из-за его действия во время пандемии.

Бразилия зарегистрировала почти 460 000 смертей - второе место по количеству жертв в мире после США. Она также имеет третью по количеству случаев коронавируса - более 16 млн.

Акции протеста привели к дальнейшему давлению на господина Болсонару, поскольку Сенат Бразилии проводит расследование противодействие коронавируса правительством и медленного развертывания программы вакцин.

Оппозиционные партии, профсоюзы и общественные движения обвиняют господина Болсонару в задержке программы и игнорировании последствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса

Дополнительно

Бразилия потратит дополнительный миллиард долларов на борьбу с пандемией, поскольку страна ежедневно регистрирует смертность. Прездент Болсонару за время сменил четвертого министра здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: протесты, Бразилия, Президент, импичмент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.