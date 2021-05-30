Более 20 стран мира требуют Беларусь освободить Протасевича и других журналистов

КИЕВ. 30 мая. УНН. Более 20 стран, включая Украину и США, входящих в Коалицию за свободу СМИ, обратились с заявлением с призывом освободить Романа Протасевича и других журналистов, задержанных в Беларуси. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Госдепа США, пишет УНН.

Детали

Текст заявления обнародован правительствами Австрии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Швейцария, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Они “решительно осуждают вынужденную белорусскую диверсию и посадку коммерческого самолета и последующий арест журналиста Романа Протасевича”.

Цитата

“Это беспрецедентная и шокирующая действие представляет собой полную фронтальную атаку на свободу СМИ и имеет серьезные последствия для свободы выражения взглядов и взглядов в более широком смысле. Это событие тем более вызывает беспокойство, когда рассматривается в контексте масштабной кампании по умолчанию независимых голосов в Беларуси, включая рейд 18 мая в офисы независимого новостного сайта tut.by и последующий арест нескольких сотрудников”, — говорится в заявлении.

Информируют, что около 400 журналистов и работников средств массовой информации в Беларуси сталкивались с различными формами репрессий в ходе выборам 9 августа и будет их последствий.

“Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения господина Протасевича, а также других журналистов и работников средств массовой информации, задержанных в Беларуси за работу. Виновные лица должны нести ответственность за нападения на журналистов и работников средств массовой информации”, - сообщают в звернни.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала , что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Соединенные Штаты также прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщение. США разрабатывают санкции против белорусских чиновников после инцидента с самолетом Ryanair.