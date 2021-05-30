В Израиле детям хотят вводить только одну дозу вакцины

КИЕВ. 30 мая. УНН. Израиль рассматривает возможность подросткам дать только 1 дозу вакцины против COVID, а не две, из-за возможных побочных эффектов. Об этом пишет Times of Israel, передает УНН.

Детали

Израиль рассматривает возможность предоставить детям только одну дозу вакцины против коронавируса, а не две, на фоне сообщений о легких проблем со здоровьем среди некоторых подростков, которые вакцинировались против COVID-19.

Американские медицинские работники исследуют несколько десятков сообщений о преимущественно легкие сердечные проблемы - состояние, которое называется миокардит, - после того, как подростки получили вакцины. Считается, что вакцины вводят от Pfizer-BioNtech - препарата, назначаемого большинства израильтян, - утвержденный в США для возраста 12 лет, и Moderna, которая разрешена для тех, кто 18 лет и старше.

В Израиле апрельский отчет Министерства здравоохранения по побочных эффектов вакцины Pfizer-BioNtech вызвал обеспокоенность возможной связи между вторым выстрелом и несколькими десятками случаев миокардита. Сообщается, что 60 больных миокардит прошли лечение и были выпущены из больницы в надлежащем состоянии. Двое пациентов, которые, как сообщалось, были здоровыми до получения вакцинации, включая 22-летнюю женщину и 35-летнего мужчину, умерли.

Напомним

В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 594 000 785 человек.

По мнению многих экспертов, прививки детей и молодежи считается критическим шагом на пути к достижению стадового иммунитета и обуздания пандемии. Pfizer говорит , что его вакцина является безопасной, эффективной и производит устойчивые реакции на антитела в возрасте от 12 до 15 лет.