Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6240

В Израиле детям хотят вводить только одну дозу вакцины

В Израиле детям хотят вводить только одну дозу вакцины

КИЕВ. 30 мая. УНН. Израиль рассматривает возможность подросткам дать только 1 дозу вакцины против COVID, а не две, из-за возможных побочных эффектов. Об этом пишет Times of Israel, передает УНН.

Детали

Израиль рассматривает возможность предоставить детям только одну дозу вакцины против коронавируса, а не две, на фоне сообщений о легких проблем со здоровьем среди некоторых подростков, которые вакцинировались против COVID-19.

Американские медицинские работники исследуют несколько десятков сообщений о преимущественно легкие сердечные проблемы - состояние, которое называется миокардит, - после того, как подростки получили вакцины. Считается, что вакцины вводят от Pfizer-BioNtech - препарата, назначаемого большинства израильтян, - утвержденный в США для возраста 12 лет, и Moderna, которая разрешена для тех, кто 18 лет и старше.

В Израиле апрельский отчет Министерства здравоохранения по побочных эффектов вакцины Pfizer-BioNtech вызвал обеспокоенность возможной связи между вторым выстрелом и несколькими десятками случаев миокардита. Сообщается, что 60 больных миокардит прошли лечение и были выпущены из больницы в надлежащем состоянии. Двое пациентов, которые, как сообщалось, были здоровыми до получения вакцинации, включая 22-летнюю женщину и 35-летнего мужчину, умерли.

Напомним

В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 594 000 785 человек.

По мнению многих экспертов, прививки детей и молодежи считается критическим шагом на пути к достижению стадового иммунитета и обуздания пандемии. Pfizer говорит , что его вакцина является безопасной, эффективной и производит устойчивые реакции на антитела в возрасте от 12 до 15 лет.

Источник: УНН
Теги: дети, Израиль, вакцина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.