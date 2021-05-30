Пожар на судне в Индонезии: один пассажир пропал без вести

КИЕВ. 30 мая. УНН. Поисково-спасательные группы ищут человека, пропавшего в результате пожара лайнера в Молуккском море в Индонезии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сотрудники поисково-спасательных служб сообщили, что 274 человека были спасены с судна без травм и доставлены в соседнее село, в то время как одного человека до сих пор не нашли.

Цитата

“Поиски все еще продолжаются. Сегодняшний план поисково-спасательных работ (будет проводиться) общей поисково-спасательной группой ”, - сказал руководитель поисково-спасательной группы Тернате Мухаммад Арафа.

Индонезийские чиновники заявили, что расследуют причину инцидента.

Напомним

На востоке Индонезии 29 маязагорелось пассажирское судно. Пожар мог начаться в машинном отделении. Корабль направлялся из Тернате в северной провинции Малуку в Санан на островах Сула.