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Япония продлила чрезвычайное положение до 20 июня

Япония продлила чрезвычайное положение до 20 июня

КИЕВ. 30 мая. УНН. Правительство Японии продлил чрезвычайное положение до 20 июня из-за роста количества случаев инфицирования коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Times.

Детали

Приказ о чрезвычайном положении действующий в префектурах Токио, Осака, Киото, Хиого, Айти, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма и Хиросима. Чрезвычайные меры также будут продолжены до тех пор в пяти префектурах — Сайтама, Чиба, Канагава, Гифу и Миэ — но срок действия истекает 13 июня, как было изначально запланировано в Гунмэй, Исикаве и Кумамото.

Третья и продолжалась чрезвычайная ситуация в Японии была объявлена в конце апреля, но с тех пор трижды продлевалось и трижды расширялась после того, как первоначальные усилия не дали сильных результатов.

Нынешний порядок охватывает 10 префектур, где рестораны, бары и другие заведения питания просят закрыть до 20:00 и полностью прекратить подавать алкоголь.

Напомним

Японские врачи просят отменить Олимпиаду в Токио, ведь уе может стать толчком к очередной катастрофы летом на фоне пандемии коронавируса. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила , что Евросоюз, несмотря на собственный дефицит вакцин, в последние месяцы отправил примерно 100 млн доз вакцины в Японию, как “знак поддержки” для проведения Олимпийских игр.

Сейчас в Японии зафиксировали 738,045 случаев коронавируса, 12,819 человек умерли.

Источник: УНН
Теги: Япония, чрезвычайное положение, Коронавирус, карантин
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