Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7170

Первый слепой китайский альпинист поднялся на Эверест

Первый слепой китайский альпинист поднялся на Эверест

КИЕВ. 30 мая. УНН. Китаец Чжан Хун покорил высочайшую вершину в мире со стороны Непала, став первым слепым человеком в Азии и третьим в мире, который поднялся на Эверест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Независимо от того, являетесь ли вы инвалидом или нормальным, потеряли вы зрение или у вас нет ног или рук, это не имеет значения, пока у вас сильный ум, вы всегда можете выполнить то, на что другие люди могут сказать нет", - сказал Чжан.

Детали

Чжан, которому сейчас 46 лет, сделал гималайский подвиг на высоте 8 849 метров 24 мая вместе с тремя высотными гидами и вернулся в базовый лагерь в четверг.

Чжан родился в городе Чунцин на юго-западе Китая. Он потерял зрение в возрасте 21 года из-за глаукомы.

Его вдохновил Эрик Вейхенмайер, слепой американский альпинист, покоривший Эверест в 2001 году, с тех пор он начал тренироваться под руководством своего друга-горного гида Цян Цзы.

"Я все еще был очень напуган, потому что не мог видеть, куда иду, и не мог найти свой центр тяжести, поэтому иногда я падал", - сказал Чжан.

"Но я продолжал думать, потому что, хотя это было трудно, мне пришлось столкнуться с этими трудностями, это один из компонентов лазанья, есть трудности и опасности, и в этом смысл лазанья", - добавил альпинист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альпинисты из США и Гонконга установили новые рекорды на Эвересте

Добавим

Непал вновь открыл гору Эверест для иностранцев в апреле после того, как закрыл ее в прошлом году из-за пандемии COVID-19.

6 мая Непал закрыл международное авиасообщение в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусом. Ограничения действуют до 31 мая.

Источник: УНН
Теги: Китай, Непал, Эверест
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.