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Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Андрей Бешта

КИЕВ. 30 мая. УНН. Ночью 30 мая ушел из жизни посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата:

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь Посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", - написал Зеленский.

Справка

Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года в городе Рожище на Волыни. Окончил с отличием Львовский государственный университет имени И. Франко, специалист по международным отношениям, переводчик.

В МИД Украины с 1998 года. Работал за границей в Постоянном представительстве Украины при ООН, а также Посольстве Украины в Королевстве Таиланд. Специалист по вопросам деятельности ООН и других международных организаций.

Дополнение

Владимир Зеленский уволил полов Украины в 7 государствах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Таиланд, послы
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