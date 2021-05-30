ЕС и США станут союзниками для противодействия России и Китаю

КИЕВ. 30 мая. УНН. Предложение объединить усилия в противодействии России и Китаю содержится в проекте совместного заявления саммита Евросоюз-США, подготовленного европейской стороной и направленного на согласование в Вашингтон. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает УНН.

Детали

Саммит станет первым визитом Байдена в Европу в качестве президента США. Ожидается, что обе стороны начнут более тесное сотрудничество в сферах, охватывающих все направления экономики Евросоюза и США.

Согласно проекту заявления, подготовленному для саммита Евросоюз - США в Брюсселе 15 июня, предлагается тесная консультация и сотрудничество по всему спектру общих проблем.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа.

В нем также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".

В заявлении также изложено, как обе стороны могут преодолеть торговые споры эпохи экс-президента США Дональда Трампа, в частности в области тарифной политики.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что встреча президентов США и России состоится в Женеве. Это официально подтвердили администрации обоих президентов. Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня.

Они обсудят отношения между странами и перспективы их развития. Также разговор будет касаться преодоления пандемии коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.