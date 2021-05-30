Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию и Аргентину из-за коронавируса

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье подтвердило, что с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам запрещен в связи с распространением коронавируса, информирует УНН.

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"Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с наибольшим риском. Кроме этих двух стран в списке уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция", - говорится в заявлении ведомства.

Детали

В пятницу канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что срок действия ограничений на выезд граждан в так называемую красную зону продлен до 13 июня, а с 31 мая в этот список будут включены Россия и Аргентина.

"Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском", - указали в министерстве.

Министерство здравоохранения также выпустило в воскресенье "предупреждение о серьезном риске" при путешествиях в:

Сейшельские острова

Мальдивы

Уругвай

Боливию

Непал

Парагвай

Чили

Колумбию

Коста-Рику

Тунис

Ведомство также сообщило, что "предостерегает от поездок в следующие страны и регионы: Индия, Африка, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Багамы, Эстония, Эквадор, Болгария, Бельгия, Беларусь, Грузия, Германия, Филиппины, Танзания, Греция, Латвия, Литва Черногория, Египет, Кения, Хорватия и Руанда".

Дополнение

Власти Израиля продлили запрет на путешествия израильтян в девять стран, заявило 28 мая министерство здравоохранения Израиля.

Министерство здравоохранения сообщило, что в связи с опасностью получить инфекцию, власти Израиля продлили до 16 июня запрет для граждан совершать поездки в те страны, где сохраняется высокий уровень распространения коронавируса.

Сообщается, что запрет распространяется и на тех, кто вакцинировался или уже переболел COVID-19.

Напомним, в Израиле проведена массовая вакцинация, которая дала свой результат: за последние сутки в стране выявлен только 1 новый случай инфицированием еще один человек умер.

Сообщалось также, что с 1 июня в стране планируется отмена большинства ограничений. Запрет на появление в общественных местах без защитной маски остается в силе.