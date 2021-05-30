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Смерть посла Украины в Таиланде Бешты: выяснились детали

Смерть посла Украины в Таиланде Бешты: выяснились детали

Андрей Бешта

КИЕВ. 30 мая. УНН. Полиция Таиланда заявила, что, по предварительным данным, не установлено признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Об этом, как сообщают агентства Associated Press и France Presse, заявил заместитель спикера полиции Таиланда Киссана Пхатаначарун, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

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"Предварительное расследование не показало никаких признаков атаки, нападения или насилия на него", - сообщил представитель полиции.

Детали

Ранее сын-подросток умершего дипломата сообщил, что отец чувствовал себя хорошо до того, как лег спать 29 мая около 23:00 (по местному времени) в их совместном гостиничном номере на острове Ко Липе.

Правоохранители заявили, что сын дипломата рассказал следователям, что отец проснулся из-за рвоты около 4:30 утра, а потом потерял сознание.

В настоящее время полиция Таиланда допрашивает свидетелей. Тело Андрея Бешты передали на вскрытие.

Что было раньше

Ночью 30 мая ушел из жизни посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта.

Источник: УНН
Теги: Украина, Таиланд, смерть, послы
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