Сборная Украины завоевала награду чемпионата мира по спортивной аэробике

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Баку завершился чемпионат мира по спортивной аэробике среди взрослых. В активе украинцев второе место в дисциплине "аеростеп" и две лицензии в видах программы "тройки" и "группы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Второе место в "аеростепе" завоевали: Мохорт Александра, Литвин Анастасия, Самойленко Юлия, Субботина Дарья, Тимченко Анна, Черкез Екатерина, Гуцалюк Дарья, Шелест Илона.

В виде программы "тройки" лицензии на Всемирные игры получили: Курашвили Анастасия, Литвин Анастасия, Галайда Станислав.

В виде программы "группы" лицензии имеют: Литвин Анастасия, Мохорт Александра, Самойленко Юлия, Субботина Дарья, Черкез Екатерина.

Что было раньше

Украина выиграла две золотые медали на Кубке мирового вызова.