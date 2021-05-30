США дали рекомендации авиакомпаниям относительно перелетов над авиапространством Беларуси
КИЕВ. 30 мая. УНН. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что американские авиакомпании должны проявлять "крайнюю осторожность" при полетах над Беларусью, сообщает УНН со ссылкой на NTD.
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"В сообщении FAA для летчиков говорится, что авиакомпаниям следует продолжать проявлять крайнюю осторожность до тех пор, пока агентство не сможет лучше оценить действия Беларуси, связанные с переадресацией пассажирского самолета 23 мая, и возможность повторения Беларусью аналогичных действий в будущем", - говорится в сообщении агентства.
Детали
Сообщается, что FAA тесно сотрудничает с другими агентствами США, чтобы определить, могут ли понадобиться какие-либо дополнительные меры, и оценить отчет о международном расследовании, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний США, летающих в этом районе.
Сообщение FAA не распространяется на таких перевозчиков грузов, как United Parcel Service и FedEx, которые летают над страной.
Дополнение
Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своему авиапространству и аэропортам.
При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.
Украина также остановила авиасообщение с Беларусью - с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В частности, начиная с 29 мая Украина также закрыла небо для самолетов из Беларуси.