"Лукашенко стал безвозвратно токсичным для международного сообщества": Тихановская призвала белорусских чиновников подавать в отставку

КИЕВ. 30 мая. УНН. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась с призывом к провластным чиновникам подавать в отставку и переходить на сторону демократических сил. Она отмечает, что Александр Лукашенко стал "безвозвратно токсичным для международного сообщества". Об этом Тихановская написала в своем Telegram, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня мы - Светлана Тихановская, Павел Латушко, Вероника Цепкало, Валерий Ковалевский - хотим обратиться и к сторонникам демократических преобразований, и к тем, кто продолжает поддерживать режим. Не осталось никаких сомнений, что Лукашенко стал безвозвратно токсичен для международного сообщества", - пишет Тихановская.

Детали

Как подчеркивает оппозиционерка, то, что народ Беларуси столько месяцев пытался показать, наконец стало очевидно всему миру после задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Лидеры оппозиции считают, что Лукашенко сейчас стал угрозой и для тех, кто все это время был рядом с ним, и его необдуманные действия ежедневно ухудшают положение всех, кто хоть как-то связан с властью в Беларуси: чиновников всех уровней, бизнесменов и других.

"Больше некуда бежать от будущего, пора признать ответственность за него. Решить этот кризис и остановить человека, который ведет страну в пропасть. Это наше с вами общая задача, и только тогда мы сможем наконец строить долгосрочные планы и развивать нашу страну. Подавайте в отставку, присоединяйтесь к демократическим силам, вас сейчас смотрит вся страна. в ваших силах не только вовремя уйти, но и восстановить закон в стране. Нам вместе строить новую Беларусь. И начинать надо прямо сейчас!", - призывали оппозиционеры представителей власти.

Дополнение

Главы МИД стран Евросоюза пригласят Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое состоится 21 июня.