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Самый дорогой футболист "Манчестер Сити" получил два перелома в финале Лиги чемпионов

Самый дорогой футболист "Манчестер Сити" получил два перелома в финале Лиги чемпионов

КИЕВ. 30 мая. УНН. Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского "Челси". Стал известным диагноз игрока, сообщает УНН со ссылкой на Twitter футболиста.

Цитата:

"Привет, ребята, только что вернулись из больницы. Мой диагноз - перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся", - написал бельгиец.

Детали

Звездному игроку нужно, как минимум три недели, чтобы кости глазницы правильно срослись. Это ставит под вопрос участие Де Брюйне в матчах группового этапа Евро-2020.

Отметим, что повреждение полузащитника произошло на 56-й минуте встречи. Именно тогда бельгиец столкнулся с защитником лондонцев Антонио Рюдигером. Он не смог продолжить игру и досрочно покинул поле.

Что было раньше

"Манчестер Сити" в первом финале Лиги чемпионов в истории клуба потерпели фиаско от "Челси", который во второй раз завоевал почетный трофей.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, травма
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