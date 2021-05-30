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Во Флориде неизвестные в масках расстреляли толпу в ночном клубе: есть погибшие и раненые

Во Флориде неизвестные в масках расстреляли толпу в ночном клубе: есть погибшие и раненые

КИЕВ. 30 мая. УНН. В штате Флорида в ночном клубе трое неизвестных устроили стрельбу по посетителям, два человека погибли, более 20 получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трое людей в масках вышли из белого внедорожника и открыли огонь из пистолетов по людям, которые собрались на концерте в ночном клубе.

В полиции заявили, что 20 раненых были доставлены в местные больницы. Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что государственные органы работают над тем, чтобы поймать злоумышленников.

Цитата

“Я нахожусь на месте очередного целенаправленного и трусливого акта насилия со стороны оружия. Это хладнокровные убийцы, которые без разбора стреляли в толпу, и мы будем искать справедливости”, - написал в Twitter начальник полиции Майами-Даде Альфредо Рамирес.

Дополнительно

В Торонто произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще четверо были госпитализированы.

Источник: УНН
Теги: США, Флорида, стрельба
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