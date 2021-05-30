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Футболист сборной Украины охарактеризовал будущего спарринг-соперника

Футболист сборной Украины охарактеризовал будущего спарринг-соперника

КИЕВ. 30 мая. УНН. Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с Северной Ирландией. Слова футболиста приводит пресс-служба УАФ, пишет УНН.

Цитата

Вчера в Харькове “сине-желтые” продолжили работу на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к финальной части Евро-2020. Защитник Александр Караваев прокомментировал рабочий процесс и свои ожидания от спарринга с Северной Ирландией.

“С сегодняшней тренировки стартовала подготовка к спаррингу с Северной Ирландией. Нам преподают некоторые тактические действия в обороне и атаке учитывая схему, которой чаще всего придерживается наш ближайший соперник. Ирландцы применяют схему 3-5-2, и мы должны быть готовы к этому.

Для спарринга это очень хороший, серьезный соперник. В Северной Ирландии есть свой стиль, британцы играют и в атакующий футбол, и от обороны. Многое будет зависеть от нашей концентрации, от того, как мы будем воспринимать ходы соперника и что сможем предложить сами”, - сказал Караваев.

Дополнение

Третьего июня сборная Украины в Днепре проведет товарищеский поединок против Северной Ирландии (начало — в 21:00).

Источник: УНН
Теги: футбол
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