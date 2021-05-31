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В Колумбии разбился вертолет с полицейскими: есть погибшие

В Колумбии разбился вертолет с полицейскими: есть погибшие

КИЕВ. 31 мая. УНН. На севере Колумбии в муниципалитете Кантагалло разбился вертолет с полицейскими, где погибло 5 человек. Об этом в своем Twitter написал президент Колумбии Иван Дуке, информирует УНН.

Детали

Президент информирует, что на месте падения проходит спасательно-поисковая операция, территорию обследуют сотрудники экстренных служб. Проведут расследование падения вертолета.

Напомним

В Колумбии с 28 апреля продолжаются протесты против налоговой реформы. Марши по всей стране были сопровождены насилием, и по меньшей мере 24 человека погибли , в основном демонстранты. Международные организации предостерегали от чрезмерного применения силы со стороны милиции. Более 80 человек, участвовавших в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.

В Боготе группа сотен демонстрантов, преимущественно молодых людей, периодически перекрывала главную дорогу на севере города, поощряя остановлены машины подавать сигнал для поддержки.

Источник: УНН
Теги: авиакатастрофа, Колумбия, гибель, вертолет
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