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Футболист бразильского клуба попал в сферу интересов "Динамо"

Футболист бразильского клуба попал в сферу интересов "Динамо"

КИЕВ. 31 мая. УНН. Вингер двукратного чемпиона Бразилии ( “Гремио”) — Алдемир Феррейра может стать игроком киевского ФК “Динамо”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Bolavip Brasil”.

Детали

По данным источника, киевляне готовы выплатить отступные за игрока в размере 8 млн. Евро. Руководство бразильского клуба желает получить больше вознаграждения. Для этого боссы "Гремио" пытаются повысить клаусула, подписав новый контракт с футболистом.

Отмечается, что несмотря на вариант с продлением контракта с "Гремио" приоритетным для него остается переезд в Европу.

Дополнение

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний футболист провел 13 матчей, забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. Игрок может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим.

Источник: УНН
Теги: футбол
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