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Египет снял карантинный ограничения с работы ресторанов

Египет снял карантинный ограничения с работы ресторанов

КИЕВ. 31 мая. УНН. Египет снимает все карантинные ограничения на работу ресторанов и торговых центров с 1 июня. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ahram Online.

Детали

С 1 июня магазины и торговые центры смогут работать до 23:00, а кафе и рестораны будут принимать посетителей до 01:00. Ранее, 6 мая, в стране ввели ограничения на работу магазинов и кафе, они должны были закрываться в 21:00.

Цитата

“Завершаем вакцинировать других работников туристического сектора. Премьер-министр распорядился как можно быстрее полностью прививать население курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх ”, - отметила министр здравоохранения страны Хала Зайед.

Сейчас в Египте вакцинировали 2,1 млн граждан, еще половину граждан собираются вакцинировать в течение года.

Напомним

Кабинет министров Египта объявил о продлении до конца мая мер по борьбе с коронавируса, срок действия которых истекал в субботу 22 мая, но сообщил, что общественные парки и пляжи будут открыты.

Источник: УНН
Теги: Египет, карантин, ресторан
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