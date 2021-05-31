В Нигерии боевики штурмом взяли школу и похитили две сотни учеников

КИЕВ. 31 мая. УНН. Боевики напали на школу-интернат в городе Тегина в районе местного самоуправления Рафи штата Нигер и похитили около 200 учеников, есть погибший. Об этом пишет УНН со ссылкой на газету Vanguard.

Детали

Группа вооруженных людей совершила вооруженное нападение на школу “Исламия”, один человек погиб, а другая — тяжело ранена.

Источники сообщают, что школа “Исламия” — это не школа-интернат Сангай, а обычная школа, куда родители ежедневно отправляют своих детей с целью получения исламского образования.

Напомним

Полиция Нигерии подтвердила освобождение 14 студентов и сотрудников, похищенных в прошлом месяце боевиками в северо-западном штате Кадуна.