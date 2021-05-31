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Байден намерен назначить дочь Кеннеди американским послом в Австралии

Байден намерен назначить дочь Кеннеди американским послом в Австралии

Кэролайн Кеннеди

КИЕВ. 31 мая. УНН. Дочь Джона Кеннеди 63-летняя Кэролайн Кеннеди может стать американским послом в Австралии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Кэролайн Кеннеди в качестве претендентки американского посла в Австралии. Тем самым Байден намерен вернуть в центр внимания известную политическую династию Америки.

Дополнительно

Кэролайн Кеннеди известна как дипломат, адвокат и автор. В 2013 году она стала первой женщиной-послом США в Японии, налаживала между странами военные и торговые связи и студенческий обмен. Кэролайн покинула пост незадолго до инаугурации Дональда Трампа.

Напомним

Президент США Джо Байден выбрал Кристин Вормут первой женщиной на посту главы Министерства армии США.

Источник: УНН
Теги: США, Австралия, посол
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