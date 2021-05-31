С сегодняшнего дня Чехия открывает границы для туристов из некоторых европейских стран

КИЕВ. 31 мая. УНН. Власти Чехии с понедельника ослабляет ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с COVID-19 и открывает границы для туристов из семи стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Чехия будет открыта для туристов из семи стран - Словакии, Венгрии, Польши, Словении, Хорватии, Австрии и Германии - по взаимным соглашениям.

Кроме того, чешские рестораны, бары, ночные клубы и другие заведения гостеприимства могут обслуживать клиентов в закрытых помещениях с понедельника, заявил в пятницу министр здравоохранения Адам Войтех, объявив о более быстром, чем планировалось, ослабление ограничений на COVID-19 после решения суда.

Чешское правительство, которое борется с одной из самых серьезных волн пандемии в мире, планировал открыть закрытые учреждения с середины июня, поскольку ситуация неуклонно улучшалась, а количество вакцинаций увеличивалась.

В Чехии вообще зафиксировали 1,661,159 случаев коронавируса, 30,104 человек умерли.

Напомним

С 1 июня Грузия открывает сухопутные границы, решение об этом было принято на заседании Межведомственного координационного совета страны.