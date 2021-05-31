В результате наводнения в Новой Зеландии эвакуировали сотни жителей

КИЕВ. 31 мая. УНН. Сотни людей были эвакуированы за одну ночь в результате наводнения из-за сильных дождей в новозеландском районе Кентербери. Об этом пишет УНН со посиланнням на Reuters.

Детали

По меньшей мере жителей 300 домов в Кентербери были эвакуированы за ночь, когда уровень воды в реках региона поднялся до рекордной отметки за последние 100 лет. Несколько автомагистралей, школ и офисов были закрыты, а силы обороны Новой Зеландии задействовали вертолеты, чтобы спасти некоторых людей.

Мэр города Ашбертон Нил Браун заявил, что “половину Ашбертона” нужно будет эвакуировать, если дамбы реки прорвутся, но в реке “все еще достаточная мощность”.

Напомним

В результате грозы в Китае погибли 11 человек, более 100 пострадавших.