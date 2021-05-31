Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,50 -0,0256  EUR: 33,39 -0,1797 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период 43920
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
16665

"Дело Козака-Медведчука": Порошенка сегодня повторно вызывают на допрос в СБУ

"Дело Козака-Медведчука": Порошенка сегодня повторно вызывают на допрос в СБУ

КИЕВ. 31 мая. УНН. Народного депутата Украины Петра Порошенка 31 мая вызывают на повторный допрос в СБУ в качестве свидетеля по уголовному делу по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений. Об этом информируют в ведомстве, пишет УНН.

Детали

Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовных нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

В ведомстве заявляют, что на предварительный допрос Порошенко не появился.

Так, его вызывают на 15:00 31 мая.

Контекст

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила , что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет.

Тараса Козака объявили в розыск , СБУ получила разрешение на его задержание. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил , что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко через финансирование терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга «Новости», куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.

Источник: УНН
Теги: СБУ, допрос, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.