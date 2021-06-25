Около 30% украинцев не считают Украину суверенным государством - опрос

КИЕВ. 25 июня. УНН. Около 30% украинцев считают, что Украина не является суверенным государством. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 11 по 16 июня, передает УНН.

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"Накануне Дня Конституции социологическая служба Центра Разумкова спросила граждан Украины о том, в какой мере реализованы основные принципы Конституции Украины, которая определяет ее как суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство. Согласно результатам опроса, 67% респондентов считают, что Украина действительно является суверенным государством (отрицательный ответ дали 26%), независимым государством называют ее 56% респондентов (не считают независимым - 39,5%). 60% опрошенных придерживаются мнения, что Украина является демократическим государством (отрицательный ответ дали 33%)", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Сообщается, что заметно реже граждане Украины считают ее социальным государством (41%, что меньше, чем тех, кто ее такой не считает - 45%). И реже граждане Украины считают ее правовым государством (36%, при 52% отрицательных ответов).

"Если суверенным государством Украину считают большинство жителей всех регионов - от 83% на Западе страны до 50% - на Востоке, то независимой - большинство жителей только Западного и Центрального регионов (соответственно 80% и 58%), тогда как большинство жителей Южного и Восточного регионов (соответственно 58% и 56%) ее таковой не считают. По всем указанным показателям лучше всего оценивается реализация конституционных принципов жителями Западного региона, хуже всего - жителями Восточного и Южного регионов. Чем моложе респонденты, тем лучше они оценивают реализацию конституционных принципов", - отмечается в результатах опроса.

Справка

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Дополнение

По результатам другого опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива сообщалось, что только 7% украинцев считают, что прочного мира на Донбассе можно было бы достичь путем таких уступок России, как автономия Донбасса и "отказ" от возвращения Крыма.



