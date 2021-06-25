КИЕВ. 25 июня. УНН. В июне состоялся тренинговый курс “Прокурор на защите экономики государства”, сообщает УНН.

Курс длился три дня на базе Тренингового центра прокуроров Украины.

Тренировать прокуроров пришли медиаэксперты и детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов. Последний провалил работу по направлению борьбы с коррупцией в “Укрзализныце”, не выявив там ни одного факта за последние полгода. Кроме того, он соучаствовал в расследовании дела “Роттердам+”, которое САП закрыло уже в четвертый раз из-за отсутствия доказательств.

Тем не менее Гюльмагомедов рассказывал прокурорам, как в теории бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Дополнение

Ранее УНН писал о том, что детектив Гюльмагомедов — частый гость всевозможных тренингов фонда “Возрождение” Джорджа Сороса. При этом НАБУ жалуется на дефицит кадров и этим обьясняет провалы по направлению борьбы с коррупцией в “Укрзализныце”.

Президент Владимир Зеленский на своей крайней пресс-конференции заявил, что требует немедленных посадок расхитителей денег “Укрзализныци” и объяснений “дорогих кредитов”, которые понабирал менеджмент компании.

Напомним, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая изучает критическое состояние “Укрзализныци”, констатировала некомпетентность руководства компании и неэффективную работу НАБУ.

Прошлый год “Укрзализныця” закончила с рекордным убытком — 11 млрд грн.