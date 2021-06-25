Минкульт не получал запросов внести Басту в "черный список"

КИЕВ. 25 июня. УНН. Министерство культуры и информационной политики не получало запросов о внесении российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 25 июня, комментарии МКИП, передает УНН.

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"Учитывая большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины. Информация о наличии такого обращения в медиа - не соответствует действительности. В случае поступления запроса от СБУ, МКИП обязательно рассмотрит его в установленном порядке", - указали в министерстве.

Детали

В МКИП отметили, что осуществляют действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании представления от Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или"не включать" в списки МКИП не наделена", - пояснили в министерстве.

Что было ранее

Ранее в Службе безопасности Украины в комментарии УНН сообщили, что направили обоснованные предложения Министерству культуры о включении российского рэпера Василия Вакуленко (Баста) в список людей, которые угрожают национальной безопасности.

Добавим, Баста уже был в "черном списке" российских исполнителей - с 2017 по 2020 год. С 2017 года концерты Басты отменяли из-за запрета на въезд в Украину.

А по представлению СБУ российского рэпера Басту с 16 сентября 2020 года исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Концерт российского рэпера Басты в Украине назначен на 25-26 июня. Как сообщали журналисту УНН в СБУ, концерт состоится, поскольку срок запрета на въезд артисту уже закончился.