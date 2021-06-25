﻿Фукс настоятельно просит СМИ опровергнуть слова Данилова, которых те не распространяли

КИЕВ. 25 июня. УНН. Представители бизнесмена Павла Фукса, касательно которого в Украине недавно были введены санкции, настоятельно просят СМИ исправить слова секретаря СНБО Олексея Данилова, пишет УНН.

Детали

После того как было принято решение о введении относительно Павла Фукса санкции, его пресс-служба распространила заявление бизнесмена, в котором он высказал свою позицию. Все заявление построено на опровержении позиции СНБО, а также на фактах, призванных вызвать сомнение в персоне секретаря Совета по нацбезопасности (в данном материале мы не беремся опровергать или подтверждать правдивость слов Павла Фукса). Заявление, присланное пресс-службой, было не единственным письмом в адрес редакции. Далее последовали подобные по смыслу послания, но уже со словом “Претензия” в теме письма, а также звонки от представителей пресс-службы главному редактору агентства и сообщения ей в мессенджеры.

УНН всегда стоит на страже непредвзятости и объективности в освещении самых щепетильных тем украинской политики, а посему мы решили внимательно рассмотреть претензию Фукса.

Ниже приводим текст его заявления.

“Сегодня на брифинге глава СНБО Алексей Данилов заявил: „Сегодня в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций, которые может наша страна ввести“.

В 2018 году РФ ввела санкции против 322 украинских политиков и бизнесменов. В том числе и против меня (прикрепляю документ специально для Данилова).

Я родился в Харькове, живу в Украине. Занимаюсь бизнесом и меценатством, плачу налоги.

„Что касается господина Фукса — они наложены за ситуации, связанные с „Голден Деррик“ — это лицензии, о которых шла речь“, — так же заявил Данилов.

Я не имел и не имею никакого отношения к компании „Голден Деррик“. Никогда. Это легко проверить, пользуясь открытыми источниками информации и точно легко проверить, используя возможности СНБО.

Так же легко проверить, что жена секретаря СНБО Данилова Людмила Владимировна Данилова имеет долю в компаниях, которыми также владеет Юрий Михайлович Бродский (сын скандального Михаила Бродского).

Например, в разделе 7 декларации Алексея Данилова указано, что его жена владеет долей в ЧАО „Киевский деревообрабатывающий комбинат“ (ЕГРПОУ 05421634). В этом же предприятии долей владеет Бродский Юрий Михайлович. По данным государственного Агентства развития инфраструктуры фондового рынка (SMIDA) с ЧАО „Киевский ДОК“ связано ООО „Новострой Инвест“ (ЕГРПОУ 36134785), долями в котором также владеют Людмила Данилова и Юрий Бродский (кроме того, он указан руководителем ООО).

Много лет назад Алексей Данилов был членом партии „Яблоко“, в которую его привел Бродский.

На мой взгляд, это интересная тема для изучения.

Я буду защищать свою репутацию в украинских и международных судах. Как сделал это ранее, выиграв суд на 300 000 грн о защите чести и достоинства у Михаила Бродского”.

Добавим, что само заявление Фукса было распространено на русском языке, чо является важным в контексте “Претензии” присланной его пресс-службой на следующий день после введения санкций.

Цитата

“Також просимо у зазначеному матеріалі формулювання „російський олігарх“ замінити на „український бізнесмен“, оскільки наразі інформація, розміщена на вашому сайті, не відповідає дійсності. Просимо прибрати неправдиву інформацію, яка вводить читачів в оману”, — написано в “претензии”.

Примечательно, что в своем выступлении (равно как и в материале по его мотивам на сайте ИА УНН) Данилов назвал Фукса “российским бизнесменом”, а не “российским олигархом”.

По информации наших журналистов, ИА УНН не единственное СМИ, которое представители Фукса просят внести правки в слова секретаря СНБО.

Мы в свою очередь заявляем, что исправим их только если сам секретарь СНБО откажется от этих сов, о чем уведомит нас письмом или публично. Кроме того, ИА УНН планирует и в дальнейшем информировать своих читателей о самых актуальных и свежих событиях политической и экономической жизни Украины и мира, а соответственно писать и о санкциях, вводимых властями относительно тех или иных персон, включая и Павла Фукса.