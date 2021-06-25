Зеленский назначил председателем Сумской ОГА Дмитрия Живицкого

КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 273/2021 о назначении Дмитрия Живицкого председателем Сумской областной государственной администрации, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Зеленский встретился с Дмитрием Живицким в Офисе Главы государства и вручил ему служебное удостоверение.

"Вы очень хорошо знаете Сумскую область, ведь это ваша родная область. Также у вас - хорошая осведомленность в проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве председателя облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан", - сказал Президент во время встречи с новым главой Сумской ОГА.

Добавим

Дмитрий Живицкий родился в 1982 году в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", а в 2019 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

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Работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 года по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины.