Новости: Политика
25 июня 2021, 20:28 • Ирина Макаренко • 41085
Верещук рассказала о встрече с руководителем британской разведки
Ирина Верещук
КИЕВ. 25 июня. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук рассказала о встрече с руководителем британской военной разведки генерал-лейтенанта Джеймсом Хоккенхаллом, сообщает УНН.
Цитата:
"Вчера на приеме у британского военного атташе встретилась с руководителем британской военной разведки генерал-лейтенантом Джеймс Хоккенхаллом. Обсудили борьбу с гибридными угрозами со стороны России", - отметила она.
Что было раньше
Верещук заявила, что Украина и Великобритания будут строить военно-морские базы на Черном море.
Источник: УНН
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