Верещук рассказала о встрече с руководителем британской разведки

КИЕВ. 25 июня. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук рассказала о встрече с руководителем британской военной разведки генерал-лейтенанта Джеймсом Хоккенхаллом, сообщает УНН.

Цитата:

"Вчера на приеме у британского военного атташе встретилась с руководителем британской военной разведки генерал-лейтенантом Джеймс Хоккенхаллом. Обсудили борьбу с гибридными угрозами со стороны России", - отметила она.

Что было раньше

Верещук заявила, что Украина и Великобритания будут строить военно-морские базы на Черном море.