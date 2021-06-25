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Верещук рассказала о встрече с руководителем британской разведки

Верещук рассказала о встрече с руководителем британской разведки

Ирина Верещук

КИЕВ. 25 июня. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук рассказала о встрече с руководителем британской военной разведки генерал-лейтенанта Джеймсом Хоккенхаллом, сообщает УНН.

Цитата:

"Вчера на приеме у британского военного атташе встретилась с руководителем британской военной разведки генерал-лейтенантом Джеймс Хоккенхаллом. Обсудили борьбу с гибридными угрозами со стороны России", - отметила она.

Что было раньше

Верещук заявила, что Украина и Великобритания будут строить военно-морские базы на Черном море.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, разведка, нардепы, Слуга народа
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