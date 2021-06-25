Меркель разочарована негативным отношением к предложению о “прямом контакте” с Путиным
КИЕВ. 25 июня. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что разочарована негативным отношением к предложению о возобновлении “прямого контакта” Евросоюза с Россией, а также встречи с президентом России Владимиром Путиным на высоком уровне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Berliner-zeitung.
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“Это меня немного огорчает”, — сказал канцлер в пятницу в Брюсселе.
Детали
В конце саммита ЕС Меркель подчеркнула, что даже во время холодной войны всегда были каналы для разговора с Россией. По их мнению, “суверенный Европейский союз” должен иметь возможность представлять свои интересы перед Путиным.
Контекст
Выступая в Бундестаге 24 июня, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости прямого диалога Евросоюза с Кремлем, чтобы сформулировать повестку дня общих стратегических интересов с Россией, а также выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.
Однако лидеры Европейского союза отвергли призыв Меркель провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Но несмотря на это, предложение Германии поддержал президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.
Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива восстановления проведения саммитов между Европейским Союзом и Россией опасно отклонением от санкционной политики.