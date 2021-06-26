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Китай угрожал Украине заблокировать поставки вакцин от COVID-19 - СМИ

Китай угрожал Украине заблокировать поставки вакцин от COVID-19 - СМИ

КИЕВ. 26 июня. УНН. Китай угрожал Украине остановкой поставок не менее полумиллиона доз вакцины от COVID-19, если Киев не прекратит поддерживать позицию Организации Объединенных Наций по ситуации в китайском Синьцзяне, западной провинции Китая, где повсеместно нарушаются права человека. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Украина присоединилась к заявлению 40 стран, представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве во вторник, в котором они призвали Китай позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзяне. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в регионе.

Цитата:

"В четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тысяч доз вакцины COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран. Дипломаты говорили на условиях анонимности, потому что они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично", - говорится в сообщении.

Дополнение

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что китайская фармкомпания Sinovac Biontech поставит в Украину еще как минимум 5,325 млн доз вакцины CoronaVac от COVID-19.

Также по его словам, Украина в июле ожидает поступления 7,7 млн доз вакцин против коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, власти Китая опубликовали документ о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в котором подтвердили существование лагерей "перевоспитания" тюркского коренного народа уйгуров, который исповедует ислам.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, вакцина
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